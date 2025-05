Israel varsler opptrapping av krigføringen i Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi intensiverer vår aktivitet i samsvar med den etablerte planen, sier generalstabssjef Eyal Zamir.

– Hamas er under et enormt press. De har mistet de fleste av sine ressurser og sin kommando og kontroll. Dette er ikke en endeløs krig, vi tar sikte på å avslutte den ved å nå målene våre, sier han videre.

Den israelske avisen Times of Israel meldte lørdag at alle regulære infanteristyrker og stridsvognbrigader flyttes til Gazastripen. Ifølge TV-stasjonen N12 blir israelske styrker utplassert i ulike områder på Gazastripen.

Det israelske militæret vil ikke gi opplysninger om hvordan de planlegger å bruke styrkene.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere sagt at Israel planlegger å ta over hele Gazastripen. Israels handlinger i Gaza, der det bor rundt to millioner palestinere, er blitt møtt med massiv internasjonal kritikk.

For en uke siden startet militæret en ny offensiv i det palestinske området. Det gjennomføres luftangrep og utstedes såkalte evakueringsordre hver eneste dag, samtidig som befolkningen lider under omfattende matmangel.

Krigen har nå krevd over 53.000 liv, ifølge helsedepartementet i Gaza. Tallet omfatter ikke de mange som er savnet etter israelske angrep.

