Hamas: Israel kontrollerer 77 prosent av Gazastripen – minst 23 drept i nye angrep

Samtidig oppgir Hamas’ mediekontor at Israel nå har tatt kontroll over 77 prosent av det palestinske området.

Angrepene søndag rammet både nord og sør på Gazastripen, samt flyktningleiren Nuseirat som ligger sentralt på området. Her ble en av lederne i Gazas sivilforsvar drept sammen med sin kone, i et angrep som ifølge sivilforsvaret rammet parets hjem.

I en melding på Telegram søndag går det fram at Ashraf Abu Nar var redningstjenestens driftsdirektør.

Journalist drept

Både i Jabalia i nord og Khan Younis i sør meldes det om drepte innbyggere. I Jabalia ble journalisten Hassan Majdi Abu Warda og flere av hans familiemedlemmer drept i et luftangrep mot familiens hjem søndag morgen.

Med drapet på Warda er så mange som 220 journalister drept på Gazastripen i løpet av den over 19 måneder lange krigen, ifølge Hamas' mediekontor.

Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert opplysningene.

Kontrollerer snart 80 prosent

I en annen uttalelse skriver Hamas' mediekontor at israelske soldater har tatt kontroll over 77 prosent av Gazastripen. De har enten rykket inn med bakkestyrker, eller utstedt evakueringsordre hvorpå bygninger er blitt lagt i grus slik at det blir svært vanskelig for beboerne å vende tilbake.

Lørdag opplyste Gazas helsedepartement at minst 3.745 mennesker er blitt drept i israelske angrep siden 18. mars. Da gjenopptok Israel krigen for fullt etter flere uker med våpenhvile. Dødstallet nærmer seg nå 54.000.

Både Hamas væpnede fløy og Islamsk hellig krig (Jihad) sendte ut meldinger søndag der det står at de har gjennomført en rekke bakholdsangrep og rammet israelske soldater med bomber og panservernraketter.