USA opphever sanksjoner mot Syria

USAs finansdepartement og utenriksdepartement har kunngjort separate skritt for å oppheve sanksjoner.

Finansdepartementet har utstedt en generell lisens som tillater transaksjoner med den midlertidige syriske regjeringen ledet av president Ahmed al-Sharaa, samt sentralbanken og statseide selskaper.

– Syria må fortsette arbeidet for å bli et stabilt land med fred, og dagens beslutning vil forhåpentligvis bane vei for at landet kan få en lys, velstående og stabil fremtid, sier USAs finansminister Scott Bessent.

USAs utenriksdepartement har samtidig kunngjort seks måneders sanksjonspause for å sikre at sanksjoner ikke hindrer Syrias gjenoppbygging og rekonstruksjon.

De to kunngjøringene fredag kom etter at president Donald Trump i forrige uke varslet fjerning av sanksjoner som USA innførte mot tidligere president Bashar al-Assads regime. Hensikten er å gi den nye midlertidige regjeringen som kastet ut Assad i desember, bedre sjanse til å overleve etter 13 år med borgerkrig.

De amerikanske sanksjonene har bidratt til å stenge Syria ute fra det globale finanssystemet. Oppheving kan nå bane vei for utenlandske investeringer, handel og mer humanitært arbeid.

Det syriske utenriksdepartementet ønsker beslutningen velkommen. I en uttalelse natt til lørdag beskriver Damaskus tiltaket som «et positivt skritt i riktig retning for å dempe på landets humanitære og økonomiske lidelse».

