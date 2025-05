Ny pulje med krigsfanger utvekslet mellom Russland og Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I den russiske meldingen står det også at fangeutvekslingen fortsetter. Planen er at den skal vare i tre dager og ende med at begge parter har løslatt 1000 fanger hver.

Fangeutvekslingen startet fredag. Da meldte Russland at de hadde satt fri 270 krigsfanger og 120 sivile i bytte mot like mange på ukrainsk side.

Fangeutvekslingen ble forhandlet fram i de direkte samtalene mellom russiske og ukrainske representanter som ble holdt i Istanbul 16. mai. Den er den største siden Russland gikk til krig mot Ukraina i 2022.