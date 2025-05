Kilder: Israel bruker palestinere som menneskelige skjold

De blir sendt inn i bygninger og tunneler for å sjekke om det finnes bomber og væpnede menn, opplyser kildene til nyhetsbyrået AP.

En av dem, Ayman Abu Hamadan, sier han ble kledd i en soldatuniform og utstyrt med et kamera festet på hodet før han ble tvunget til å gå inn i flere bygninger for å sjekke om de var trygge. Etter å ha blitt brukt av en tropp ble han sendt videre til den neste.

– Intet valg

– De slo meg og sa: «Du har ikke noe valg, gjør det, eller vi dreper deg», sier 36-åringen til det amerikanske nyhetsbyrået AP.

Det var mens han i fjor sommer ble holdt fanget av det israelske militæret nord på Gazastripen i to og en halv uke, at han ble brukt som skjold for å spare militæret for tid og ammunisjon, og for å hindre at bombehunder ble skadet eller drept.

Ifølge en israelsk offiser, som ikke vil identifiseres, kom ordrene ofte ovenfra, og i perioder brukte nesten hver eneste enhet på Gazastripen palestinere til å klarere bygninger og områder.

Flere soldater og palestinere forteller lignende historier. De mener at praksisen etter hvert er blitt systematisk i den 19 måneder lange krigen.

– Etterforsker flere saker

Det israelske militæret svarer på anklagene ved å si at det er strengt forbudt å bruke sivile som menneskelige skjold, en praksis de lenge har beskyldt Hamas for å bruke.

I en uttalelse til AP skriver militæret at de også har et forbud mot å tvinge sivile til å delta i militæroperasjoner, og at dette er noe som rutinemessig blir understreket overfor soldatene.

Ifølge militæret etterforsker de flere saker der palestinere skal ha vært involvert i hærens operasjoner, men de har ingen detaljer om hva som konkret etterforskes. De har heller ikke svart på spørsmål om hvor utbredt praksisen er, eller hvorvidt soldatene har fått ordre om å bruke palestinere som menneskelige skjold fra overordnede.

Mideast Wars Human Shields Bildet viser to soldater som går bak palestinske fanger som skal ha blitt brukt som menneskelige skjold i Gaza by i 2024. (AP)

Les også: Ekspert om Trump: – Han faller sammen som en skinnfell

– Systematisk bruk

AP har snakket med sju palestinere som sier de er blitt brukt som menneskelige skjold på Gazastripen og den okkuperte Vestbredden, samt to medlemmer av det israelske militæret som sier de har vært innblandet i praksisen, som folkeretten forbyr. I tillegg har en soldat fortalt lignende historier til Breaking the Silence, en israelsk varslergruppen som består av tidligere soldater.

– Dette er ikke isolerte tilfeller. De peker på systematisk svikt og en forferdelig moralsk kollaps, sier gruppas leder Nadav Weiman.

– Israel fordømmer med rette Hamas for å bruke sivile som menneskelige skjold, men våre egne soldater gjør det samme, sier han.

Palestineren Mohammed Amer er blant dem som forteller at han er blitt brukt som menneskelig skjold, i Jenin på den okkuperte Vestbredden. (Nasser Nasser/AP)

Kommentar: Norge er et nyrikt og uansvarlig land

17 dager som skjold

En annen palestiner, Abu Hamadan, forteller at han ble tatt til fange av soldater i august i fjor. I 17 dager skal han ha blitt tvunget til å gjennomsøke hus og undersøke hull i bakken på jakt etter tunneler.

Soldatene sto bak ham, og først etter at han hadde klarert dem, gikk de inn i bygningene for å rasere dem eller ødelegge dem, sier han. Om natten skal han ha vært bundet i et mørkt rom.

Ifølge menneskerettsgrupper har Israel brukt palestinere som menneskelige skjold i flere tiår. I 2005 fastslo israelsk høyesterett at praksisen er ulovlig, men menneskerettsgrupper fortsatte å dokumentere lovbrudd.

Les også: Nato fryktet USA-exit. Nå er stemningen snudd (+)

Blitt vanlig under Gaza-krigen

Det er imidlertid først i denne krigen at praksisen – og debatten rundt den – er blitt så omfattende, ifølge eksperter som AP henviser til.

En av soldatene forteller at da enheten hans forsøkte å nekte å bruke menneskelige skjold i midten av 2024, ble de fortalt at de ikke hadde noe valg. En høytstående offiser skal også ha sagt at de ikke skulle bry seg om internasjonalt lovverk. De endte opp med å bruke en 30-årig mann og en 16 år gammel gutt.

Gutten skal ha hatt konstante skjelvinger, og begge skal ha ropt «Rafah, Rafah» gang på gang – byen som ligger lengst sør på Gazastripen. Det virket som de tryglet om å slippe fri, mener sersjanten, som heller ikke vil navngis i frykt for represalier.

Kommentar: Mangel på mot har kostet en utvikling det er for seint å stoppe (+)

Les også: AUF-lederen: – Jeg vet ikke om folk har fått det med seg, men verden går i dass