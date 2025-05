Georgisk opposisjonsleder varetektsfengslet: – Dypt bekymret, sier Norges ambassadør

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Opposisjonspartiene i Georgia boikotter den sittende nasjonalforsamlingen og har anklaget Georgisk drøm for valgfusk i oktober i fjor. Opposisjonen mener at regjeringen bruker autoritære metoder og styrer Georgia bort fra landets EU-ambisjoner.

Japaridze er tiltalt for å ha unnlatt å møte for en parlamentarisk kommisjon som etterforsker påståtte forbrytelser begått under den fengslede ekspresidenten Mikheil Saakasjvili. En domstol besluttet torsdag å varetektsfengsle Japaridze.

Opposisjonslederen nekter for anklagene.

– Dette er en politisk motivert avgjørelse i et forsøk på å bringe en kritisk politisk stemme til taushet, sier hans advokat Irakli Chomakhashvili.

I henhold til Georgias lovverk risikerer Japaridze opptil ett år i fengsel.

Bergljot Hovland, som er Norges ambassadør til Georgia, sier at forfølgelsen av politiske rivaler er uakseptabel.

– Norge er dypt bekymret over de georgiske myndighetenes angrep på opposisjonen, inkludert pågripelser av ledere som Zurab Japaridze. Dette angrepet på demokratiet er uakseptabelt. Georgia står ved et bekymringsfullt veiskille, skriver den norske ambassadøren på X.

Også flere andre opposisjonsledere i Georgia står overfor lignende anklager som Japaridze.

Kommentar: Verdens rikeste tek-gründere vil ha en ny samfunnsorden (+)

Les også: Nato fryktet USA-exit. Nå er stemningen snudd (+)