Ukraina anklager Russland for å ha drept 268 krigsfanger

Fra Kyiv har det lenge vært hevdet at Russland har drept krigsfanger, blant dem soldater som har blitt såret eller overgitt seg på slagmarken.

Gjentatte ganger har Ukraina bedt om at en internasjonal domstol etterforsker russiske ledere og forsvarstopper for påståtte krigsforbrytelser.

I februar fastslo en FN-gruppe i Ukraina at de hadde registrert en kraftig økning i rapporterte henrettelser av ukrainske soldater som var blitt tatt til fange av russiske væpnede styrker. Da ble det vist til 79 drap siden slutten av august 2024.

Ifølge den ukrainske statsadvokaten er 57 av sakene som nå etterforskes, fra 2022, 11 fra 2023, 149 fra 2024 og 51 så langt i 2025.

– Denne økningen er knyttet til instruksjoner gitt av den russiske føderasjonens toppledelse, både politisk og militært, sier statsadvokaten.

Fra Kreml blir anklagene om krigsforbrytelser avvist, og også fra russisk side er det blitt hevdet at Ukraina har drept russiske krigsfanger. Samtidig fastslår FN at krigsfanger på begge sider er blitt utsatt for tortur og dårlig behandling gjennom de drøye tre årene har gått siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina.

Fredag gjennomførte Russland og Ukraina den første delen av den avtalte fangeutvekslingen som omfatter 1000 krigsfanger på hver side. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skrev i en uttalelse på Telegram at det dreier seg om 390 personer, og at utvekslingen ventes å fortsette på lørdag og søndag.