Trumps private kryptogalla kritiseres som «korrupsjonsorgie»

Demonstranter og demokrater omtaler gallamiddagen, som fant sted bak lukkede dører, som skamløs korrupsjon. Den fant sted på Trumps golfklubb utenfor Washington.

Trump fløy dit i helikopter for å spise middag med de 220 som har kjøpt mest av kryptovalutaen $TRUMP. I tillegg ble de 25 fremste investorene belønnet med et privat møte med Trump før middagen samt en omvisning i Det hvite hus.

Kryptovalutaen ble lansert tre dager før Trump ble tatt i ed som president i januar. Den gjorde ham raskt flere milliarder dollar rikere, noe som av mange oppfattes som en interessekonflikt.

Det hvite hus insisterer på at Trumps deltakelse på middagen var som privatperson. Pressen fikk ikke delta på middagen, men bilder som er publisert av folk som var der, viser imidlertid en talerstol med presidentens segl på.

I forkant skrev Trump på Truth Social at «USA dominerer i krypto, bitcoin, etc.» og han lovet å sørge for at det forblir slik.

«Korrupsjonsorgie»

Demonstranter trosset regnværet og samlet seg utenfor, flere av dem med skilt med budskap som «stans kryptokorrupsjon» og «ingen konger». Tidligere torsdag holdt demokratiske senatorer pressekonferanse der de kritiserte middagen i harde ordelag og tok til orde for offentliggjøring av deltakerlista.

Senator Elizabeth Warren omtalte middagen som en «korrupsjonsorgie» og sa at Trump «bruker presidentskapet til å gjøre seg selv rikere gjennom krypto».

Senatet jobber med tydeligere regulering av kryptovaluta, noe industrien lenge har bedt om. Mandag ble et forslag om rammer for å regulere såkalte stablecoins, en type kryptovaluta som knyttes til vanlig valuta og dermed anses som mer forutsigbar for investorer, tatt videre til avstemning i Senatet.

Trumps kryptokuvending

Trump stilte seg tidligere kritisk til kryptovaluta, men den nyfunne entusiasmen har forgrenet seg til flere satsinger som primært ledes av presidentens to eldste sønner.

De har blant annet investert i kryptobørsen Binance, hvis grunnlegger ønsker å bli benådet for å igjen få tilgang til markedet i USA. Dette er gjort gjennom Trump-familiens foretak World Liberty Financial, som ble lansert i september.

Blant grunnleggerne er Donald Trump jr., Eric Trump og Zach Witkoff, sønnen til Trumps diplomatiske spesialutsending Steve Witkoff.

Trump har tatt grep for å lette reguleringen av kryptovaluta, inkludert gjennom en presidentordre om å etablere såkalte strategiske bitcoinreserver for amerikanske myndigheters beholdninger av kryptovalutaen.

