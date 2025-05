Trump foreslår 50 prosent toll på alle varer fra EU

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Diskusjonene med dem fører ikke noe sted! Derfor anbefaler jeg en flat 50 prosent toll på EU fra 1. juni, skriver Trump på Truth Social.

Han kaller handelsunderskuddet EU har mot USA «totalt uakseptabelt» og anslår det til å være 250 millioner dollar i året. Videre hevder han at EU ble dannet for å utnytte handel fra USA.

Kraftig børsfall

Børsene i Europa falt nesten 3 prosent umiddelbart etter Trumps melding.

CAC 40-indeksen i Paris faller rundt 2,8 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt faller rundt 2,5 prosent.

Oslo Børs reagerte på nyheten med å falle nesten 2 prosent. I førhandelen faller også alle de amerikanske toneangivende børsindeksene med mellom 1 og 2 prosent.

Videre falt oljeprisen, og kronekursen svekket seg. Også dollaren svekket seg mot blant annet yen.

Kalddusj

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 mener Donald Trumps utspill om 50 prosent EU-toll var en kalddusj før helgen.

– Wow, dette var heftige nyheter på en fredags ettermiddag. Vi bør jo egentlig ikke bli overrasket over Trump sine mange krumspring, men nå har det vært noen uker der det har vært mer positive nyheter på handelsfronten, sier han i en uttalelse til NTB.

9. april kunngjorde Trump en tollpause på 90 dager, en tollpause som i utgangspunktet skulle vare til 8. juli. En tolleskalering fra 1. juni vil da komme kun 53 dager etter at pausen ble kunngjort.

– Dette er en god påminnelse om uforutsigbarheten Trump representerer. I tillegg er det også en del av forhandlingene, så siste ord i denne saken er nok ikke sagt, sier Knudsen.

Tidligere tollpause

EU-kommisjonen har ikke ønsket å kommentere nyheten før de har snakket med USA.

15. mai kom det fram at Trump-administrasjonen ønsket å forhandle med EU om toll for å unngå handelskrig, ifølge et udatert brev sendt til EU-kommisjonen.

