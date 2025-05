Russland og Ukraina har utvekslet flere hundre krigsfanger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i en uttalelse på Telegram fredag ettermiddag at det dreier seg om 390 personer, og at utvekslingen ventes å fortsette på lørdag og søndag.

– Det er veldig viktig å få tilbake alle som er i fangenskap. Vi sjekker ethvert etternavn, og informasjonen til hver person, skriver Zelenskyj på Telegram.

– Vi fortsetter det diplomatiske arbeidet for å gjøre slike skritt mulige, fortsetter han.

Er i Belarus

Kort tid før opplyste det russiske forsvarsdepartementet at de to landene hadde overlevert 270 krigsfanger fra hver side. I tillegg ble det utvekslet 120 sivile fra både russisk og ukrainsk side.

Også det russiske forsvarsdepartementet opplyste fredag ettermiddag at fangeutvekslingen skal fortsette de neste dagene.

De sivile som Ukraina overleverte, var personer som ble tatt til fange i Kursk-regionen i Russland da ukrainske styrker hadde en offensiv der, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. De frigitte russerne oppholder seg nå i Belarus, heter det videre.

Trump først ute

Det var USAs president Donald Trump som var den første til å melde om fredagens fangeutveksling. Litt senere ble utvekslingen bekreftet av en kilde i det ukrainske militæret.

Forrige fredag ble det kjent at de to landene var enige om å utveksle 1000 krigsfanger fra hver side. Enigheten kom etter de første direkte samtalene mellom de to landene siden 2022.

Tidligere i mai ble 205 krigsfanger fra hver side løslatt i den sjette fangeutvekslingen så langt i år.