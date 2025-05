Oslo lavest på lykkeliste av de skandinaviske hovedstedene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

København er verdens lykkeligste by, ifølge en undersøkelse fra den britiske tenketanken Institute for Quality of Life.

«Gullbyene» på lista utmerker seg spesielt høyt på flere av faktorene innbyggere, ledelse, miljø, økonomi, helse og mobilitet.

Oslo kommer først av de norske byene på lista, på 23. plass. Men hovedstaden må se seg slått også av Stockholm på 7. plass og Helsingfors på 14. plass.

Videre på lista kommer Bergen på 60. plass, Trondheim på 94. plass, og Ålesund og Arendal på 107. og 108. plass.

Lykkeforsker og professor i økonomi Christian Bjørnskov ved Aarhus universitet i Danmark sier at undersøkelsen og parametrene passer godt til skandinaviske byer.

– I grove trekk måler indeksen enkelte områder hvor Skandinavia utpeker seg på verdensbasis. Vi er rike, relativt sunne og grønne. Hvis man ser på halvparten av de seks parametrene vil vi ligge relativt langt oppe uansett hva, sier han til dansk TV2.

Topp 10 på Happy City-indeksen:

1. København (Danmark)

2. Zürich (Sveits)

3. Singapore (Singapore)

4. Aarhus (Danmark)

5. Antwerpen (Belgia)

6. Seoul (Sør-Korea)

7. Stockholm (Sverige)

8. Taipei (Taiwan)

9. München (Tyskland)

10. Rotterdam (Nederland)

