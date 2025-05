Netanyahu anklager Frankrike, Storbritannia og Canada for å oppildne Hamas

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dere er på feil side av menneskeheten, og dere er på feil side av historien, sier statsminister Benjamin Netanyahu til de tre landene i en video som er delt på X.

Videre anklager ham dem for å støtte opp om «massemordere, voldtektsmenn, barnedrapsmenn og kidnappere», med henvisning til Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober 2023.

I mandagens uttalelse fra de tre landene heter det at lidelsene på Gazastripen har «nådd et uutholdelig nivå», og det ble truet med konkrete tiltak om ikke Israel stanser den fornyede offensiven og opphever restriksjonene på humanitær hjelp.

Den israelske regjeringen prøver å kjempe tilbake mot tiltakende internasjonal kritikk mot krigføringen på Gazastripen. Oppfordringer i flere europeiske land, blant dem Frankrike, om å følge Norge, Spania og Irland i å anerkjenne Palestina som stat som del av en framtidig tostatsløsning, har vekket særlig bekymring.

Netanyahu hevder at en palestinsk stat vil true Israel, og han har vist til drapet på to ansatte ved den israelske ambassaden i Washington som klart bevis på den trusselen. Mannen skal ha ropt «fri Palestina», noe som også ble ropt under Hamas-angrepet i oktober, ifølge Netanyahu.

– De ønsker ikke en palestinsk stat. De ønsker å ødelegge den jødiske staten, sier Netanyahu.

– Jeg kan aldri forstå hvordan denne enkle sannheten unnslipper lederne i Frankrike, Storbritannia, Canada og andre steder, skriver han videre. Ifølge Netanyahu vil en anerkjennelse av Palestina «gi disse drapsmennene den ultimate belønningen».