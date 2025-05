Kneecap solgte ut overraskelseskonsert på 90 sekunder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bare timer etter at terrorsiktelsen ble kjent denne uken, meldte den nordirske rapgruppen om en spontankonsert på klubbscenen 100 Club.

Kneecap hevder billettene ble utsolgt på 90 sekunder og at de hadde 2000 på venteliste, ifølge The Guardian.

På plakaten for konserten tok Kneecap med et sitat fra tidligere Sex Pistols-vokalist John Lydon om at bandet «kunne fortjent en runde med kneecapping» – som altså er å skade kneet til noen bevisst, noe bandet låner navn fra.

Fra scenen hevdet Liam Óg Ó hAnnaidh (27), som bruker artistnavnet Mo Chara, at man prøver å forhindre ham fra å snakke ut på den store Glastonbury-festivalen – som fremdeles har Kneecap på plakaten.

London-konserten var den første på hjemmebane etter Coachella, der Kneecap kom med propalestinske utsagn og viste tekstplakater der de hevdet folkemord i Gaza – noe som førte til kritikk og visumproblemer.

– De ønsker å stoppe det vi gjør, fordi de ønsker å stoppe oss fra protestere, sa Naoise Ó Cairealláin, med artistnavnet Móglaí Bap, på scenen i London, ifølge The Guardian.

Rapperne fulgte opp spontankonserten med å slippe en ny singel fredag, kalt «The Recap», et samarbeid med danceartisten Mozey. Låten – deres første nye musikk i 2025 – er å høre på WhatsApp-kanalen deres, før den kommer på strømmetjenestene til uken.

8. august spiller Kneecap på Øya.

