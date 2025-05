Trump med nytt grep mot Harvard

Tiltaket ses på som en betydelig opptrapping i administrasjonens forsøk på å presse eliteuniversitetet til å rette seg etter president Donalds Trumps krav.

Det var avisen The New York Times som omtalte beslutningen først. Senere ble den bekreftet av departementet for innenlandsk sikkerhet.

Ifølge avisen sier tre personer med kjennskap til saken at administrasjonen har gitt universitetet beskjed om avgjørelsen. Det kommer etter en tid med diskusjoner om lovligheten av en forespørsel om dokumenter som er del av sikkerhetsdepartementets etterforskning.

I tillegg til at universitet ikke lenger kan ta opp utenlandske studenter, må nåværende utenlandske studenter overføres, opplyser departementet.

– Antisemittisme og rasediskriminering

– Jeg skriver for å informere om at med umiddelbar virkning er tillatelsen til Harvard Universitys student- og utvekslingsprogram trukket tilbake, heter det i et brev sendt til universitetet av Kristi Noem, USAs minister for innenlandsk sikkerhet, ifølge et brev som The New York Times har fått tilgang til.

Så sent som tirsdag varslet USAs helsedepartement kutt på 60 millioner dollar i føderal støtte til Harvard-universitetet.

Kuttet i den føderale støtten skjer som følge av «universitetets manglende evne til å håndtere antisemittisme og rasediskriminering», het det i en uttalelse fra departementet.

Store kutt

For en ukes tid siden opplyste president Donald Trumps administrasjon at åtte føderale byråer kommer til å kutte til sammen 450 millioner dollar i støtte til Harvard-universitetet.

Kuttet kommer på toppen av 2,2 milliarder dollar i føderal støtte som ble besluttet kuttet tidligere denne måneden.

Trump-administrasjonen har den siste tiden trappet opp truslene om å frata universitetene føderal støtte og skattefritak om de ikke innretter seg etter Trumps politiske agenda.

