To ambassadeansatte drept utenfor det jødiske museet i Washington

Det bekrefter USAs minister for innenlandsk sikkerhet, Kristi Noem, på X.

– To israelske ambassadeansatte ble drept i kveld nær det jødiske museet i Washington. Vi etterforsker og jobber med å innhente mer informasjon. Be for ofrenes familier, står det i meldingen hennes.

Litt tidligere meldte flere amerikanske og israelske medier at to personer var blitt skutt og drept og at ambassadeansatte var blitt såret.

Haaretz viste til meldinger fra NBC Washington om at det ene offeret skal være en ambassadeansatt. Haaretz meldte først at to personer var blitt drept og at ambassadeansatte var blitt såret.

Mann pågrepet

ABC News fikk bekreftet fra flere kilder at begge ofrene er knyttet til en utenlandsk ambassade. En person er anholdt av politiet og blir avhørt, ifølge ABC News.

Fire høytstående tjenestemenn i politiet sier til NBC News at en mann åpnet ild, og at skuddene traff en mann og en kvinne.

– Mannen ropte «frigjør Palestina» i det han ble pågrepet, sier tre av kildene.

USAs justisminister på stedet

Museet ligger like ved et FBI-kontor og det amerikanske justisdepartementet, skriver Jerusalem Post.

USAs justisminister Pam Bondi dro kort tid etter til åstedet på befaring. I en melding skriver hun at hun ber for ofrene og at myndighetene innhenter mer informasjon det som skjedde.

– Skyteangrepet skjedde utenfor et arrangement som ble holdt på det jødiske museet i Washington, der også israelske ambassadeansatte ble såret, i det som er en kriminell antisemittisk terrorhandling, het det i en tidligere uttalelse fra Israels FN-ambassadør Danny Danon.

AJC-arrangement

Arrangementet ble holdt i regi av American Jewish Committee (AJC), bekrefter AJCs leder Ted Deutch.

– Vi er sønderknust over at denne ubeskrivelige voldshandlingen fant sted utenfor lokalet. I øyeblikket, mens vi venter på mer informasjon fra politiet om nøyaktig hva som skjedde, retter vi vår oppmerksomhet til ofrene og deres familier, sier Deutch.

Ansatte ved museet, som nylig mottok litt over 30.000 dollar i sikkerhetsbevilgninger fra Washington DC, uttrykte nylig bekymring rundt sikkerhetsrisiko knyttet til en midlertidig utstilling om LHBT-jøder og som ble holdt i anledning pride-måneden.

