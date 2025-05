Senatet i USA stemte imot Californias historiske billov

Avstemningen regnes som en stor seier for Republikanerne, som ønsker å stanse USAs overgang til elektriske kjøretøy.

Resolusjonen som er godkjent av Senatet, går nå til Det hvite hus, hvor president Donald Trump er ventet å signere den, sammen med to andre som blokkerer Californias lov. Representantens hus godkjente resolusjonene tidligere i mai.

Republikanernes forsøk på å stoppe loven kan få store konsekvenser for Californias mangeårige innsats for å begrense luftforurensning. Delstatens guvernør Gavin Newsom sier at det Kongressen nå gjør, er ulovlig, og at de sannsynligvis vil gå til sak for å holde reglene på plass.

California utgjør omtrent 11 prosent av det amerikanske bilmarkedet, noe som gir delstaten betydelig makt til å forme kjøpstrender i USA. Biler er en av de største kildene til utslipp av klimagasser.

Demokratene anklager Republikanerne for å være i lomma på olje- og gassindustrien og sier California bør kunne bestemme sine egne lover.

Republikanerne svarer med at utfasingen av bensindrevne biler er kostbart for forbrukere og produsenter, legger press på landets energinett og har blitt et de facto landsomfattende påbud om elektriske kjøretøy.

