Republikansk flertall vedtar Trumps kutt- og skattepakke

Pakken ble vedtatt med hårfint flertall, 215 mot 214 stemmer, etter at den republikanske ledelsen fikk med seg enkelte republikanske skeptikere på høyrefløyen som ville kutte enda mer i det Trump har kalt «en stor, vakker lov».

Pakken legger opp til å redusere det sosiale sikkerhetsnettet for å betale for at Trumps skattekutt i 2017 for de rikeste forlenges i ti år. Den må nå vedtas i Senatet for å bli lov.

Konservative mener USA er på vei mot bankerott

De mest konservative republikanerne mener at USA er på vei mot bankerott ved at budsjettunderskuddet øker med 4000 milliarder dollar over ti år med økning i USAs statsgjeld som resultat. De krevde derfor enda kraftigere nedskjæringer.

Demokratene viser på sin side til at pakken åpner for enorme kutt i helsetjenester og sosiale tjenester for millioner av amerikanere for å finansiere skattekutt i milliardklassen for USAs rikeste. De kaller den en katastrofe for vanlige folk.

Ifølge Kongressens uavhengige budsjettkontor (CBO) vil pakken føre til økte inntekter for de rikeste 10 prosent av amerikanerne, mens de fattigste 10 millioner blir fattigere på grunn av store kutt i helsetjenester og matvarehjelp. 8,6 millioner amerikanere vil miste helsedekning som følge av pakken, ifølge CBO.

Markedet er ikke imponert

Demokratenes mindretallsleder Hakeem Jeffries kaller pakken «det største kuttet i helsetjenester i amerikansk historie, for å finansiere de største skattekuttene for milliardærer i amerikansk historie».

Det hvite hus sier, stikk i strid med hva økonomer flest mener, at pakken vil bidra til å få landets økonomiske vekst til å øke til over 5 prosent.

Markedet er ikke imponert, og renten på amerikanske statsobligasjoner steg onsdag til sitt høyeste nivå siden februar på grunn av utsiktene til at USAs statsgjeld kan øke til 36.000 milliarder dollar.

