Palestinsk Røde Halvmåne: Ingen nødhjelp har nådd fram til sivile på Gaza

– Jeg kan bevise at ingen har fått noe hjelp. Ingen sivile har mottatt noe ennå. Faktisk er det slik at mange av lastebilene fortsatt står ved Karem Shalom-overgangen, inspisert, men ennå ikke inne i Gaza, sier Younis al-Khatib, president i Palestinas Røde Halvmåne torsdag ettermiddag.

Han advarer om at så få lastebiler som det er åpnet for, er en invitasjon til drap på grunn av risiko for plyndring.

– Det blir veldig vanskelig å skjule rushet og plyndringen som kommer til å finne sted, sier han.

Jens Laerke, talsmann for FNs organisasjon for humanitær hjelp OCHA, sier at lastebilene har med seg medisiner, hvetemel og matvarer, men at det blir en stor utfordring å fordele hjelpen på grunn av risikoen for plyndring og problemer med samordning med Israel.

Blokkert i nesten tre måneder

Israel har blokkert alle forsyninger med mat, medisiner og andre varer til Gaza siden begynnelsen av mars, og FN advarer om at en firedel av Gazas 2,3 millioner innbyggere nå står i fare for å rammes av sult etter elleve uker uten forsyninger.

Palestinske helsemyndigheter sier at 29 barn og voksne allerede er døde av sultrelaterte årsaker de siste dagene, mens FNs nødhjelpsbyrå (OCHA) sier at 14.000 barn står i alvorlig fare for å sulte på Gazastripen de neste månedene om de ikke får nødhjelp.

Etter kraftig internasjonalt press åpnet Israel for totalt 100 lastebiler med forsyninger til Gaza, inkludert babymat og legemidler. Før krigen ble det i gjennomsnitt kjørt inn 600 lastebiler med forsyninger til Gazastripen hver eneste dag.

Dråpe i havet

Direktør Amjad al-Shawa i den palestinske organisasjonen Network in Gaza sier at 90 lastebiler har sluppet inn så langt, men at det bare er en dråpe i havet.

– Noen bakerier får nå mel til å lage brød, og vi venter at distribusjonen starter senere i dag, sier Shawa.

Han sier at bakeriene nå skal produsere brødet, og at folk fra FNs matvareprogram WFP skal distribuere det. Det er en mer kontrollert måte enn før, da bakeriene solgte brødet direkte til kundene.

– Ideen er å prøve å nå de familiene som trenger det mest, de som er desperate, siden dette bare er starten, sier Shawa.

WFP kunne senere torsdag melde at en håndfull bakerier i det sørlige og sentrale Gaza endelig hadde kunnet starte brødbaking igjen.

9000 underernærte barn

FNs barnefond Unicef sier at 9000 barn hittil har fått behandling for underernæring i Gaza hittil i år, og ekspertene sier at det kan ventes at titusener blir underernært i året som kommer.

To år gamle Mayar er en av de 9000. Hun ligger i et av sykehusene som fortsatt har noen funksjoner i gang, og skriker med framtredende ribbein og oppblåst mage.

Moren Asmaa al-Arja sier det ikke er første gang hun er på sykehus med datteren, som har cøliaki og må ha gluten- og laktosefri mat. Men etter elleve ukers blokade er det lite mat igjen i Gaza, og mesteparten av det som er, kan hun ikke spise.

– Hun trenger bleier, soyamelk og spesialisert mat. Det fins ikke på grunn av blokaden. Om det er å oppdrive, er det dyrt, og jeg har ikke råd, sier moren som nå er utslitt etter barnets skriking.

