Netanyahu har utnevnt ny e-sjef selv om han ikke får lov

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skjer til tross for at landets riksadvokat Gali Baharav-Miara har nektet Netanyahu å utnevne en ny sjef «inntil juridiske retningslinjer er etablert for å sikre integriteten til prosessen».

I mars forsøkte Netanyahu å sparke den nåværende sjefen for Shin Bet, Ronen Bar, men forsøket ble stanset av Israels høyesterett. Beslutningen utløste store protester over hele landet.

Israels høyesterett slo onsdag denne uken fast at forsøket var i strid med loven.

Ifølge kjennelsen fra høyesteretten sto Netanyahu i en interessekonflikt ettersom hans medarbeidere samtidig ble etterforsket av Shin Bet for koblinger til Qatar.

Shin Bet har ansvar for å overvåke Hamas og andre militante palestinske grupper. Sikkerhetstjenesten offentliggjorde i vår en rapport der den tok ansvar for feil som ble begått i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023, som utløste Gaza-krigen.

Bar kunngjorde i april at han ville gå av 15. juni.