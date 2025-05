Minst 50 drept i Gaza torsdag

Store røykskyer steg torsdag opp over områder der den israelske hæren (IDF) hadde bedt befolkningen om å evakuere. Den palestinske redningstjenesten opplyste på ettermiddagen at minst 50 mennesker er drept i israelske angrep.

Den siste evakueringsordren for deler av Gaza by og naboområder kom bare timer etter at FN opplyste at 90 lastebiler med medisiner og nødhjelp endelig hadde fått lov til å slippe inn i det krigsherjede området.

Etter internasjonalt press mot Israel om å heve nødhjelpsblokaden har statsminister Benjamin Netanyahu sagt at han kan være villig til å inngå en midlertidig våpenhvile, men han understreket samtidig at målet er å få total kontroll over den palestinske enklaven.

I en arabiskspråklig uttalelse torsdag gjorde han det klart at hæren nå opererer med stor styrke i 14 områder i det nordlige Gaza, inkludert i deler av Gaza by og flyktningleiren i Jabalia.

Al Jazeeras korrespondenter på bakken meldte tidligere på dagen at 13 døde var trukket ut av ruinene av to hus som ble truffet av israelske styrker i Jabalia al-Balad nord på Gazastripen.

Korrespondentene meldte også at en person ble drept i et israelsk angrep i Khan Younis sør i Gaza, og to i Gaza by.

Al Jazeera kunne også rapportere at et lagerbygg med medisinske forsyninger ved al-Awda-sykehuset i den nordlige delen av Gaza ble rammet i et israelsk angrep som utløste en stor brann i lageret.

