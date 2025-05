Innvandring er den største trusselen mot Norden, sier Danmarks statsminister

Hun sier at hun som sosialdemokratisk statsminister har fått bremset antallet migranter og flyktninger i Danmark, og viser til at det kom langt flere til landet under Lars Løkke Rasmussens borgerlige regjering fra 2015 til 2019. Til sammen fikk 860 personer asyl i Danmark i fjor.

– I fjor var det det laveste antallet som fikk asyl i Danmark på 40 år, sa Frederiksen på talerstolen i Folketinget onsdag kveld.

Frederiksen etterlot ingen tvil om hvor viktig temaet er for henne.

– Den største trusselen mot Norden er i mine øyne innvandring, sa Frederiksen.

Hun viste til at Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg har hindret Danmark fra å utvise kriminelle utlendinger

– Svaret er, og må være, enkelt: Hvis man kommer til landet og ikke oppfører seg ordentlig, så skal man ikke være her, sa hun.

Torsdag kveld skal Frederiksen møte Italias statsminister Giorgia Meloni i Roma for å diskutere utvisning av kriminelle utlendinger.

I forrige uke opplyste Danmarks utlendings- og integreringsminister Kaare Dybvad at regjeringen sammen med Melonis regjering er i gang med å samle inn underskrifter fra europeiske statsledere til et åpent brev.

Han sa at de to landene mener at domstolen i Strasbourg har gått for langt i tolkningen av menneskerettighetskonvensjonen, og at det hindrer landene fra å føre en selvstendig innvandringspolitikk.