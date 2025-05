USA har offisielt sagt ja til lukusflyet Qatar vil gi Trump

Gaven ble onsdag overrakt USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Flyet fra Qatars kongefamilie er et Boeing 747-8, som ifølge ABC News også kalles et «flygende palass».

– Forsvarsdepartementet vil sørge for at nødvendige sikkerhetstiltak og operative krav blir vurdert for et fly som skal frakte USAs president, sier sjeftalsmann for Pentagon, Sean Parnell, i en uttalelse, ifølge New York Times.

Flyet har en verdi på 400 millioner dollar, noe som tilsvarer drøyt 4 milliarder norske kroner. New York Times har tidligere skrevet at flyet kan være den største utenlandske gaven en amerikansk regjering noensinne har mottatt.

Gaven har vakt oppsikt, men Trump hevder at det ikke er noen etiske dilemmaer forbundet med å ta imot den. Presidenten har til og med sagt at det ville være dumt å ikke gjøre det.

I tillegg har det også vært knyttet spørsmål til det å bruke et fly fra en fremmed makt som presidentfly, ettersom det potensielt kan utgjøre en risiko for sensitiv informasjon.

Planen er at flyet skal brukes av Trump så lenge han er president. I dag brukes to Boeing VC-25A-fly til å fly presidenten rundt i verden. Dette er to ombygde Boeing 747-fly som har vært i bruk siden 1990, og som nå skal skiftes ut.

Qatars kongefamilie har eid to Boeing 747-8-fly. Etter mange års forgjeves forsøk på å selge flyene ble ett av dem i 2018 gitt i gave til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

