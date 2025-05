Ukrainsk eks-politiker skutt og drept utenfor amerikansk skole i Madrid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Drapet skjedde utenfor den amerikanske skolen i Madrids velstående nabolag Pozuelo onsdag morgen, ifølge en kilde nær etterforskningen.

Mannen skal ha vært i ferd med å følge barna sine til skolen da han ble skutt.

– Flere personer skjøt ham i ryggen og hodet og flyktet deretter mot et skogsområde, opplyser en kilde i innenriksdepartementet.

Portnov var seniorrådgiver for Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj, som var Ukrainas president fra 2010 til han ble avsatt av nasjonalforsamlingen 22. februar 2014. Avsettelsen skjedde etter masseprotester som følge av at Janukovitsj skiftet linje fra en EU-tilnærming til et tettere samarbeid med Russland.

Portnov dro til Russland samme år som Janukovitsj ble avsatt, slik også Janukovitsj gjorde. I Ukraina ble han etterforsket for forræderi og underslag, anklager som senere ble frafalt.