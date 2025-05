Tysk politi har pågrepet fem personer som skal ha planlagt angrep mot asylsøkere

Pågripelsene skjedde onsdag på flere steder øst i Tyskland. De fem skal ha vært med i en gruppe som kalte seg «Letzte Verteidigungswelle» («Siste forsvarsbølge»).

Ifølge tysk sikkerhetstjeneste er den for øyeblikket «den mest radikale av de høyreekstreme ungdomsgruppene», skriver kringkasteren ARD.

Fire av de fem er mistenkt for medlemskap i gruppa, en siste for å ha støttet gruppa. Påtalemyndigheten etterforsker også tre andre personer som er i politiets varetekt fra før.

To av de pågrepne er også mistenkt for drapsforsøk og forsøk på brannstiftelse. De skal ha knust et vindu på et asylmottak sør for Leipzig og prøvd å skyte opp fyrverkeri i bygningen. Tre mistenkte skal også ha planlagt et lignende angrep mot et annet asylmottak, men det ble stanset av politiet.

ARD skriver også om flere andre angrepsplaner. Gruppa skal i hovedsak organisere seg gjennom chattegrupper.