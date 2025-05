Politiet innfører sikkerhetssone i Örebro – vil slå ned på gjengvold

En person ble alvorlig, men ikke livstruende skadet i eksplosjonen onsdag morgen. Ifølge P4 Örebro har personen bånd til det kriminelle miljøet i byen.

Mandag var det skyting i samme nabolag. Ingen personer ble skadet, men en person er siktet for drapsforsøk og varetektsfengslet.

Politiet er bekymret over utviklingen.

– Vi ser en høy risiko for ytterligere vold, sa Roberto Forest, sjef for det lokale politidistriktet, på en pressekonferanse på politihuset i Örebro onsdag.

– Vi har i lengre tid sett en opptrapping av volden i deler av Örebro, og vi tror at flere av hendelsene stammer fra det samme miljøet, fortsatte han.

Ifølge politiet dreier det seg om en konflikt mellom kriminelle grupper i bydelene Varberga og Oxhagen. Dette er også deler av områdene som er berørt av sikkerhetssonen, som ble innført klokken 18 onsdag og gjelder i to uker.

– Det er personer med tilknytning til grupperingene og den konkrete konflikten som politiet ønsker å slå til mot, sa Johanna Björk, fungerende områdesjef for politiet i Örebro, på pressekonferansen.

En sikkerhetssone, også kalt ransakingssone, kan innføres i områder med «økende risiko for gjengrelatert vold». I sonen, som gjelder maksimalt to uker av gangen, har politiet rett til å ransake voksne og barn samt kjøretøy på offentlig sted uten at det foreligger konkret mistanke om et lovbrudd.

