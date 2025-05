Ny rapport: Rekordhøyt tap av regnskog i 2024

Ifølge rapporten fra Global Forest Watch og University of Maryland ble det hvert eneste minutt i fjor ødelagt regnskogområder som tilsvarte 18 fotballbaner.

Halvparten skyldtes branner, ofte påsatt for å rydde området til jordbruk. Tørke, delvis forårsaket av klimaendringer, gjorde at mange slike branner kom ut av kontroll.

– Disse tallene må være en vekker for verdens land. Vi kan ikke nå klimamålene uten å bevare regnskogen. Verdenssamfunnet må handle nå, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

– Avskoging forverrer klimaendringene, og klimaendringene fører igjen til flere branner som gir mer skogtap. Vi må kutte utslipp og bryte denne farlige spiralen nå, sier han.

Brasil-tørke

Tropisk regnskog er avgjørende for å binde karbon og sikre stabile nedbørsmønstre. Når regnskogene forsvinner, reduseres også artsmangfoldet og millioner av mennesker mister levebrødet.

Brasil opplevde i fjor den mest alvorlige tørken siden 1950. Viktige elver i Amazonas tørket ut, og det var rekordmange skogbranner.

Konsekvensene er dramatiske: Truede arter mister leveområdene sine, og økosystemer kollapser.

– Norge har støttet Brasil med å forbedre brannberedskapen i over 61 kommuner. Det har gjort at folk kommer raskere til og finner flere branner tidlig. Likevel viser tallene fra i fjor at verden må gjøre enda mer for å beskytte regnskogen, sier Bjelland Eriksen.

Indonesia lykkes

I Sørøst-Asia gikk utviklingen i riktig retning i fjor. Indonesia har redusert avskogingen i verdens tredje største regnskog, både ved å skjerpe håndhevingen av lover og ved å styrke overvåking og brannberedskap.

– Erfaringene fra Indonesia viser at det er mulig å redusere tapet av regnskog, men det krever langsiktig innsats, politisk vilje og tett samarbeid med urfolk, lokalsamfunn og privat sektor, sier Bjelland Eriksen.

– Ingen tid å miste

Under klimatoppmøtet i Glasgow i 2021 ble over 140 land enige om å stanse avskogingen og reversere tapet av skog og arealforringelse innen 2030.

– Vi har ingen tid å miste. Skal vi stanse avskogingen, må både skoglandene trappe opp innsatsen, og forbrukere og næringsliv må ta større ansvar for eget fotavtrykk, sier Bjelland Eriksen.

– Norge skal være en tydelig stemme og en aktiv støttespiller i dette arbeidet, understreker han.

