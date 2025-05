Bruce Springsteen og Donald Trump i strupen på hverandre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det fra før av kjølige forholdet mellom rockelegenden og presidenten har nå utviklet seg til en veritabel ordkrig, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det tok av da Bruce Springsteen åpnet sin nye Europa-turné i Manchester nylig. Springsteen kom med tre politiske innlegg fra scenen. Han beskrev Trump-administrasjonen som preget av forakt for demokratiske verdier og ledet av en president han karakteriserte som «uskikket».

– Den amerikanske administrasjonen i dag er korrupt, inkompetent og landsforrædersk, sa Springsteen før han fremførte tittelsporet «Land of Hope and Dreams».

– Usmakelig DUST

Publikum fikk høre at landet nå styres av en administrasjon som ikke forstår hva det betyr å være ekte amerikansk.

– I kveld ber vi alle som tror på demokrati og den amerikanske drømmen, om å reise seg og la friheten runge, sa Springsteen fra scenen.

Neste morgen svarte president Donald Trump følgende på X:

– Jeg har aldri likt ham, aldri likt musikken hans eller hans radikale venstrepolitikk. Han er ikke talentfull, bare en påtrengende, usmakelig DUST, skrev Trump og kalte Springsteen «et inntørket sviskevrak av en rocker» som burde «holde kjeft til han er tilbake i landet».

– Springsteen og Beyoncé bør etterforskes

Trump gikk enda lenger og antydet at både Springsteen og Beyoncé burde etterforskes. Han hevder deres opptredener under valgkampen for visepresident Kamala Harris i fjor kan ha vært ulovlige valgkampdonasjoner.

Også tidligere har Trump anklaget Springsteen, Beyoncé og andre kjendiser for å ha mottatt ulovlige betalinger for å støtte Kamala Harris under presidentvalget i 2024. Han hevder at disse betalingene ble kamuflert som produksjonskostnader og har krevd en etterforskning av saken.

Election 2024 Harris Bruce Springsteen opptrer under et valgkampmøte for Kamala Harris i fjor høst. President Donald Trump mener han må saksøkes for ulovlige valgkampdonasjoner etter flere slike opptredener. (Matt Rourke/AP)

De Niro – en total taper

Hollywood-stjernen Robert De Niro langet ut mot Donald Trump da han ble tildelt Cannes-festivalens ærespris 14. mai i år.

– I mitt land kjemper vi som besatt for det demokratiet vi tidligere tok for gitt. Det angår oss alle, for kunsten er smeltedigelen som forener mennesker, sa den 81 år gamle skuespilleren.

Han advarte om at Trump utgjør en global trussel mot ytringsfrihet og kunstnerisk frihet.

Donald Trump svarte på sitt sosiale nettverk Truth Social. Han skrev at De Niros skuespillertalent «er betydelig redusert», at De Niros rykte er ødelagt og at «han er blitt en total taper som verden ser på, venter og ler av».

Sosial rettferdighet og demokratisk bevissthet

Bruce Springsteen har i flere tiår vært tydelig i sine politiske standpunkter. Men hans retorikk under årets turnéåpning er ifølge Washington Post blant de skarpeste i nyere tid. At dette skjer samtidig med Trumps retur til presidentmakten, har gjort at konflikten får ekstra kraft – og global oppmerksomhet.

Kulturkommentatorer peker på at Trump benytter kjendisfeider som en måte å styrke sin posisjon blant kjernevelgere som føler avstand til det kulturelle etablissementet.

Samtidig oppfattes Springsteens taler som en påminnelse om at amerikansk rock fortsatt har et hjerte som banker for sosial rettferdighet og demokratisk bevissthet.

– De svikter våre store allierte og stiller seg på diktatorers side mot dem som kjemper for friheten. De kutter støtten til amerikanske universiteter som ikke bøyer seg for deres ideologiske krav. De fjerner innbyggere fra amerikanske gater og deporterer dem, uten lov og dom, til utenlandske interneringssentre og fengsler. Alt dette skjer nå, sa Springsteen i et mye delt klipp fra konserten.

Tar politisk stilling når andre tier

Musikkjournalist Alan Light sier det ikke er overraskende at Springsteen tar politisk stilling.

– Han har gjort det i både musikken og livet sitt i flere tiår. Det som er verdt å merke seg, er at han gjør det i en tid hvor så mange velger å tie, sier Light til AP.

Trump, som ofte oppholder seg på golfanlegget sitt i Bedminster i New Jersey, angriper gjerne superstjerner som Beyoncé og Taylor Swift når de ytrer seg politisk. Risikoen er liten – deres fans overlapper sjelden med Trumps kjernevelgere.

Springsteen bor i Colts Neck i samme delstat. Og selv om noen av fansen hans fortsatt ønsker at han skal holde seg unna politikken, har han aldri vist tegn til å ville tie.

