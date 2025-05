Barth Eide skal diskutere Israel-sanksjoner med EU

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

EU-landene ble tirsdag enige om å gjennomgå sin assosieringsavtale med Israel for å se om den israelske regjeringen har brutt artikkel to om respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

– Det vil kunne få konsekvenser for EUs samarbeid med Israel, sier utenriksminister Espen Barth Eide i Politisk kvarter på NRK.

– Har aldri utelukket

Onsdag morgen satte han selv kursen for Brussel for å diskutere mulige straffetiltak mot Israel med EUs utenrikssjef Kaja Kallas.

– Vi har aldri utelukket muligheten for sanksjoner, men vi har påpekt at ensidige norske sanksjoner omtrent ikke vil ha noen betydning, sier Barth Eide.

– Dersom man gjør det sammen med andre kan det være viktig. Siden vi er så nær koblet til EU gjennom EØS-avtalen så er det veldig naturlig å følge med på hva de gjør og delta i de diskusjonene, sier han.

– Betydelig bevegelse

– Det har vært en betydelig bevegelse internasjonalt blant nærstående land som tidligere har vært veldig tilbakeholdne med tiltak. Nå ses det faktisk på mer konkrete tiltak mot Israel, konstaterer Barth Eide.

– De sanksjonene som det ses på akkurat nå er for eksempel sterkere tiltak mot voldelige bosettere og kanskje mot ministre i den israelske regjeringen. Mange land som ennå ikke har gjort det, vurderer kanskje også å innføre en form for våpenembargo, noe vi i Norge har gjort, sier han.

– Vi har lenge ivret for at man skal være tydeligere både i språkbruken og i handlinger i forhold til det vi nå opplever fra israelsk side i Gaza, men også på Vestbredden hvor vi ser svært mye bosetteraktivitet som er stikk i strid med alle internasjonale regler, sier han.

