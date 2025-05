Barn sulter i hjel mens amerikanske nødrasjoner går ut på dato i lagre

USA har lenge vært verdens største bidragsyter til humanitær bistand, og sto i fjor for 38 prosent av alt registrert hjelpearbeid i FN-systemet. Nå står bistanden stille – mens lagrene fylles og sulten brer om seg.

Nyhetsbyrået Reuters har snakket med fem kilder med innsikt i situasjonen. De opplyser at det nå ligger mellom 60.000 og 66.000 tonn amerikansk matvarebistand fast i fire lager i Djibouti, Sør-Afrika, Dubai og Houston. Det er matrasjoner nok til å fø 3,5 millioner mennesker i over én måned.

Verdien av matlagrene er anslått til over 98 millioner dollar. Det tilsvarer 1,01 milliarder kroner med dagens kronekurs.

Går ut på dato i juli

I lagrene finnes blant annet høyenergikjeks, vegetabilsk olje og berikede kornprodukter. Dette er varer som nå risikerer å bli destruert eller omgjort til dyrefôr før de går ut på dato, den første maten allerede i juli.

I januar innførte Donald Trump kraftige kutt i det amerikanske bistandsapparatet. Han vil blant annet legge ned bistandsorganet USAID. Det skjer samtidig som krig og klimakrise driver flere mennesker mot hungersnød enn på mange tiår.

Ifølge Verdens matvareprogram (WFP) lever 343 millioner mennesker i dag med akutt matvareusikkerhet. 1,9 millioner av dem er på randen av sultedøden – mange i Gaza og Sudan, men også i Sør-Sudan, Haiti og Mali.

– Det vi nå ser, er ødelagt infrastruktur, fryste kontrakter og mat på lager som ikke kan sendes ut, sier en tidligere USAID-ansatt til Reuters.

Nesten alle ansatte forsvinner

Et USAID-notat antyder at nær 500 tonn høyenergikjeks lagret i Dubai vil måtte destrueres i juli. Denne kjeksen alene kunne gitt livsviktig ernæring til over 27.000 underernærte barn i over en måned.

Nær sagt alle ansatte i USAID skal etter planen bli sagt oppi to runder – 1. juli og 2. september går det fram av et brev til Kongressen. Det innebærer at de aller fleste ansatte som håndterer logistikken, vil være borte før utløpsdatoen til den lagrede maten.

Det amerikanske utenriksdepartementet skal etter planen ta over lagrene. Men organisasjonen som skal ta over er ikke på plass. Det gjelder blant annet lagrene i Djibouti og Dubai.

Kontroversiell leder

Et forslag om å overføre matvarene til andre hjelpeorganisasjoner står på vent i utenriksdepartementets kontor for utenlandshjelp. Dette kontoret ledes nå av 28 år gamle Jeremy Lewin, en tidligere rådgiver i Elon Musks regjeringsprogram for effektivitet Doge.

Jeremy Lewin har ifølge magasinet Rolling Stone møtt kraftig kritikk etter at han ble utnevnt. Flere tidligere medelever beskriver ham som rasistisk, voldelig og uforutsigbar, med ekstreme holdninger allerede i ungdomsårene. Han skal blant annet ha hevdet at ikke-hvite mennesker er «mindre verdt», kastet gjenstander på medelever og ved én anledning truet en mindreårig jente med kniv, ifølge en politirapport.

Har bidratt til at barn dør

Unicef har allerede varslet at livsviktig behandling for 2,4 millioner barn står i fare i 17 land på grunn av manglende tilgang på såkalt terapeutisk mat, det vil blant annet si høyenergikjeks og peanøttpasta.

Organisasjonen Action Against Hunger sier at kuttene fra USA har bidratt til dødsfall blant barn i Kongo etter at opptak i behandlingsprogram ble stanset.

– Hvis et barn i en behandlingsklinikk ikke får tilgang på riktig ernæring, er det over 60 prosent sjanse for at barnet dør raskt, sier Jeanette Bailey i International Rescue Committee, som også mister store deler av sin finansiering.

