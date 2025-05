Zelenskyj til kronprins Haakon: – Et privilegium å ha deg her

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er veldig takknemlige for å ha deg her. Det er et privilegium, sa Zelenskyj da han hilste kronprinsen velkommen ved 12-tiden lokal tid.

– Vi er imponert av ditt lederskap. Dere har stått imot invasjon og aggresjon, repliserte kronprinsen.

Kronprins Haakon er i Ukraina sammen med energiminister Terje Aasland (Ap).

Takket Norge

Zelenskyj rettet også en takk til det norske folk for støtten til Ukraina. Tidligere i år vedtok Stortinget å bevilge 85 milliarder kroner under Nansen-pakken i 2025.

– Vi er veldig takknemlige. Dere har støttet oss helt fra begynnelsen, sier presidenten, som for anledningen hadde byttet ut sitt vanlige militærgrønne antrekk med et svart.

Kyiv lå badet i vårsol da de to vandret over gårdsplassen til den vakre katedralen, der en æresvakt med representanter for alle grener innen det militære gjorde hilsen.

Deretter hadde de to et halvtimes møte før Zelenskyj inviterte på lunsj.

Ingen sirener

USAs president Donald Trump hadde mandag samtaler med både Zelenskyj og Russland president Vladimir Putin. Etter samtalene uttalte han at begge parter er innstilt på å starte våpenhvileforhandlinger.

De siste dagene har Ukraina vært rammet av de verste droneangrepene siden krigen startet. Under kronprinsens besøk var det imidlertid stille fra luftvernsirenene.

Besøkte minnested og soldater

Kronprinsen er den første representanten fra et europeisk kongehus som er på formelt besøk i Ukraina etter at krigen mot Russland brøt ut i 2022.

En enslig skarptromme flerret stillheten da kronprinsen tidligere tirsdag besøkte et minnested for falne soldater. Det ble et tøft møte med krigens brutale virkelighet.

Deretter bar det videre til et sykehus der soldater som er såret i krigen, får rehabilitering.

På et rom bor Oleksandr, som har mistet begge beina, og Volodymyr, som har mistet venstrefoten.

Begge var imidlertid ved godt mot da de møtte kronprinsen.

– Et sånt besøk har stor symbolsk betydning, sier Oleksandr til NTB.

