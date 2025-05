USAs helseminister ber flere land trekke seg ut av WHO

Videomeldingen ble vist på storskjerm til helsetopper under den årlige generalforsamlingen i Verdens helseorganisasjon (WHO) i Genève tirsdag.

– Jeg oppfordrer verdens helseministre og WHO om å ta vår utmeldelse fra organisasjonen som en oppvekker, sa han i en video som ble tatt opp hos Fox News og vist til forsamlingen.

– Vi har allerede vært i kontakt med likesinnede land, og vi oppfordrer andre til å vurdere å slutte seg til oss, sa han.

Mener WHO er døende

Kennedys bemerkninger ble møtt med stillhet blant diplomater og ministre i salen.

Videre omtalte Kennedy WHO som en organisasjon som er «tilsmusset av byråkratisk oppblåsing, fastlåste paradigmer, interessekonflikter og internasjonal maktpolitikk».

– Vi trenger ikke å lide av begrensningene til et døende WHO. La oss bygge nye institusjoner eller revurdere eksisterende institusjoner som er slanke, effektive, gjennomsiktige og ansvarlige, sier han.

Trekker seg

USA har vært den største bidragsyteren til WHO inntil Donald Trump erklærte på sin første dag som president i januar, at landet trekker seg ut.

Organisasjonen jobber med å hente inn underskuddet det medfører, ved å gjennomføre reformer.

Trump-administrasjonen har anklaget WHO for dårlig håndtering av pandemien og for å ha for tette koblinger til Kina. WHO har avvist anklagene.

Vaksinemotstanderen Kennedy medga forrige uke at man ikke bør lytte til helseråd fra ham – og sa at det er irrelevant hva han mener om vaksiner.

Les også: Ekspert om «bølla» Trump: – Kina har spilt kortene sine godt

Les portrett: Sigurd Wongraven: – Jeg begynte å høre på metal da jeg var 6 år (+)

Les også: Møter du en som foretrekker Netflix and chill – kom deg til helvete vekk! (+)