Norsk Folkehjelp og Redd Barna: – Norge må vurdere Israel-sanksjoner

Av Nils-Inge Kruhaug

– Jeg har hatt forståelse for at det er lite hensiktsmessig å gjøre ting alene, både når det gjelder sanksjoner og ytterligere tiltak mot okkupantmakten Israel, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær Raymond Johansen til NTB.

Når tre av Norges Nato-allierte nå truer Israel med målrettede sanksjoner dersom det ikke blir en umiddelbar våpenhvile og nødhjelp slippes inn i Gaza, mener han at tiden er inne for at også Norge trapper opp presset mot den israelske regjeringen.

– Jeg oppfordrer veldig sterkt Norge til å snakke med de tre Nato-landene om hva man kan gjøre for å treffe ytterligere tiltak i det som mer og mer fortoner seg som et ønske om å etablere et Stor-Israel og fordrive palestinerne fra Gaza og Vestbredden, sier han.

Utfordrer

Johansen har selv en fortid som statssekretær for Arbeiderpartiet i Utenriksdepartementet og utfordrer nå sin partikollega, utenriksminister Espen Barth Eide, til å slutte opp om utspillet fra Storbritannia, Frankrike og Canada.

– Når man i Israel i mindre og mindre grad skjuler sine ambisjoner om et Stor-Israel, der etnisk rensing er en forutsetning, må straffetiltak vurderes, sier han.

– Norge bør også bruke sin posisjon til å mobilisere andre land, mener Johansen.

– Grotesk

Redd Barna slutter seg til kravet.

– Det vi er vitne til i Gaza nå, er grotesk, og Norge må vurdere alle virkemidler for å legge press på Israel, også sanksjoner, sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

– Målrettede sanksjoner er en del av verktøykassen som land kan ta i bruk, sier hun.

– Vi har i likhet mange andre også vært opptatt av at oljefondet skal trekke seg ut av selskaper som bidrar til okkupasjonen av Vestbredden, og selskaper som selger våpen som benyttes av Israel. Dette er også et viktig verktøy som Norge kan benytte, mener hun.

– Ren provokasjon

For første gang siden 2. mars gikk Israel mandag med på å slippe inn fem lastebiler med nødhjelp til Gaza.

– En ren provokasjon og en dehumanisering av palestinerne i Gaza, sier Johansen, som viser til at det står 1000 lastebiler ved grensa og venter på å slippe inn.

Tirsdag fikk FN tillatelse til å slippe inn ytterligere 100 lastebiler, men heller ikke dette vil være nok til å dekke de enorme behovene. Før krigen ble det i gjennomsnitt kjørt inn 500 lastebiler med forsyninger til Gaza hver dag.

– Vi har merket oss at Netanyahu har sagt at Israels venner ikke kan godta bilder av folk som sulter og at det kun vil bli sluppet inn minimalt med nødhjelp, sier Knag Fylkesnes.

– Nå holder det

FN-eksperter advarte for få dager siden om at nærmere en halv million palestinere kan sulte i hjel innen september dersom ikke nødhjelpsblokaden helt blir opphevet.

FNs nødhjelpssjef Tom Fletcher advarte tirsdag og sa at 14.000 spedbarn i Gaza kan komme til å dø i løpet av de 48 neste timene.

– Vi frykter derfor det aller verste, men det er et mulighetsrom nå. Vi håper at verdens ledere kjenner sin besøkelsestid og setter hardt mot hardt, sier Knag Fylkesnes.

– Nå holder det, sier Johansen.

