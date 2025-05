Kronprins Haakon er i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Bibiana Piene og Tarjei Mo Batalden

Kronprinsen ankom tirsdag morgen etter en over ti timer lang togtur. På en stasjon like utenfor hovedstaden Kyiv ble han hilst velkommen av Ukrainas viseutenriksminister Oleksandr Misjtsjenko og den norske ambassadøren.

– Under besøket til Ukraina vil kronprinsen blant annet møte ukrainske myndigheter og norske samarbeidspartnere, samt besøke prosjekter som har fått støtte gjennom Nansen-programmet, skriver kongehuset i en pressemelding.

Også energiminister Terje Aasland (Ap) er med på turen. De to har et tett program under besøket.

Første kongelige besøk

Turen er det første norske kongelige besøket til Ukraina mens krigen pågår. Det er også første gang kronprinsen er i Ukraina, men han har også tidligere besøkt konfliktfylte områder. I desember 2001 var han i Kosovo for å ønske Telemarksbataljonen god jul, og i 2009 dro han til Afghanistan for å besøke norske soldater der.

I februar besøkte Støre Kyiv for å markere treårsdagen for krigen. I april var britiske prins Harry på besøk for å besøke ofre fra krigen. Han tjenestegjorde ti år i den britiske hæren.

Selv er kronprinsen general i Hæren og Luftforsvaret samt admiral i Sjøforsvaret.

Fredsprosess

Mandag snakket USAs president Donald Trump med Russlands president Vladimir Putin på telefon i over to timer. Etterpå sa Trump at forhandlinger om våpenhvile kunne starte umiddelbart.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble oppringt av Trump før han ringte Putin, men har foreløpig ikke kommentert samtalene, ifølge Reuters.

Ukraina og Russland møttes til direktesamtaler i Istanbul i Tyrkia forrige uke, uten at verken Putin eller Zelenskyj deltok.

De siste dagene har Ukraina vært rammet av de kraftigste droneangrepene siden starten av krigen. 17. mai ble ni sivile drept i et angrep mot en buss i Sumy-regionen.

