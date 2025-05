EU og Ukraina ber USA legge sterkere press på Russland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– USA sa at om Russland ikke går med på en ubetinget våpenhvile, så vil det bli konsekvenser. Så vi ønsker å se de konsekvensene, også fra amerikansk hold, sa EUs utenrikssjef Kaja Kallas før unionens utenriksministre møttes i Brussel tirsdag.

På møtet ble det inngått enighet om EUs 17. sanksjonspakke mot Russland, og samtidig begynte forberedelsene på pakke 18.

De nye sanksjonene retter seg blant annet mot den russiske skyggeflåten og hybride trusler, skriver Kallas på X.

– Jo lenger Russland fører krig, jo tøffere blir vårt svar, skriver hun.

Også Storbritannia innførte nye sanksjoner tirsdag.

Putin og Trump på telefon

Russland og Ukraina ligger an til å starte forhandlinger etter at USAs president Donald Trump snakket med Russlands president Vladimir Putin på telefon mandag, men Putin sier at prosessen vil ta tid.

Putin avviste kravet om en umiddelbar våpenhvile mandag og sa bare at han er klar for å snakke med Ukraina om å utarbeide et felles notat om en framtidig fredsavtale.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager Putin for å hale ut tiden.

– Det er åpenbart at Russland forsøker å kjøpe seg tid for å fortsette sin krig og okkupasjon, skriver Zelenskyj i sosiale medier.

– Ukraina er klare for ethvert forhandlingsformat som gir resultater. Og om Russland fortsetter å komme med urealistiske betingelser og undergrave prosessen, så må det være tøffe konsekvenser, heter det videre.

Ukrainske og russiske representanter møttes i Istanbul i forrige uke, der Russland ifølge Ukraina fremmet urealistiske territorielle krav som Ukraina allerede har avvist.

Ballen nå ligger hos Ukraina etter forslaget om å sammen utarbeide et felles notat, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet som gjengis av Reuters tirsdag.

– Ikke interessert i fred

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius tar til orde for ytterligere sanksjoner fra EU-hold, særlig mot den russiske energisektoren. Han anklager Putin for å ikke være interessert i fred i Ukraina.

– Vi har sett massive angrep igjen de siste dagene. Disse taler høyere enn de tomme ordene vi har hørt i lang tid, sier Pistorius.

– Putin haler åpenbart ut tiden, vi må dessverre si at han ikke egentlig er interessert i fred, sier han videre.

Sveriges utenriksminister Maria Malmer Stenergard stemmer i:

– Jeg er overbevist om at vi nå må sette større press på Russland for å tvinge dem til forhandlingsbordet. De bare danser rundt, sier Stenergard til TT.

