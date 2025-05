EU åpner døren for å få britene inn i felles energimarked

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den britiske statsminister Keir Starmer understreket på pressekonferansen mandag at økt energisamarbeid mellom Storbritannia og EU vil føre til lavere energipriser.

Britene er tett forbundet med sine naboer på andre siden av kanalen gjennom et nettverk av kabler for strøm og rør for gass.

Men hvordan samarbeidet kan styrkes, skal nå avklares. Og her ligger det en rekke utfordringer.

I slutterklæringen heter det at de to skal «utforske Storbritannias deltakelse i EUs indre elektrisitetsmarked.»

Konkret skal EU-kommisjonen og Storbritannia undersøke Storbritannias mulige deltakelse i EUs indre elektrisitetsmarked, inkludert deltakelse i EUs handelsplattformer.

I mellomtiden vil dagens strømhandelsordninger fortsette å gjelde, heter det i den felles erklæringen.

Møter motstand

Men allerede da erklæringen ble kjent, var det stemmer på britisk side som mente at dette var å gå inn i det indre markedet bakdøren.

Dette er det første toppmøte mellom EU og Storbritannia etter at britene forlot unionen.

EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, understreket at et energipolitisk samarbeid vil styrke alle parter, nettopp fordi man allerede er knyttet sammen.

Les også: Formuesskatt: Politikere kan spare millioner

Inn i kvotehandelssystemet

De to partene har også forpliktet seg til å arbeide for å koble sammen kvotehandelssystemene (ETS) fra EU og Storbritannia. Men dette skal ikke hindre EU og Storbritannia fra å ha høyere klimaambisjoner i tråd med deres internasjonale forpliktelser.

Men en slik sammenkobling vil også bedre handelsstrømmen mellom partene, fordi det betyr at de kan samordne sin karbontoll (CBAM).

«Avtalen om å koble sammen UK ETS og EU ETS bør skape forutsetninger for at varer med opprinnelse i våre jurisdiksjoner kan dra nytte av gjensidige unntak fra de respektive EU- og Storbritannias karbongrensejusteringsmekanismer (CBAM),» heter det i dokumentet.

– Tettere samarbeid om utslipp gjennom kobling av våre respektive kvotehandelssystemer, vil forbedre Storbritannias energisikkerhet. Vi vil unngå at bedrifter rammes av EUs karbongrensejusteringsmekanisme som kommer neste år, sa Starmer.

Han viser til at EUs CBAM ville ha sendt 800 millioner pund direkte til EUs budsjett.

Karbongrensejusteringsmekanisme er EUs begrep for karbontoll, fordi dette av EU ikke er definert som en toll.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Samarbeide om nye teknologier

Men avtalen handler ikke bare om marked for kvoter og strøm. Den handler også om utvikling av viktige teknologier. Britene ble i sin tid kastet ut av havvindsamarbeidet rundt Nordsjøen etter brexit, men er nå tilbake.

Uten at det konkretiseres nærmere, skal EU og Storbritannia også samarbeide på viktige fremtidsteknologier for energi og for å nå klimamålene.

Storbritannia og EU-kommisjonen ønsker fortsatt tekniske utvekslinger om nye energiteknologier som hydrogen, karbonfangst, -bruk og -lagring (CCSU) og biometan, slås det fast i erklæringen.

---

Alf Ole Ask er Energi og Klimas korrespondent i Brussel. Ask skriver om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU, og hvordan dette påvirker oss i Norge. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Stillingen i Brussel er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

---

Les også: Anmeldelse: Magien på Vestfossen (+)