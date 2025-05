Australsk hainetting fanger alt annet enn haier

Det betyr at 89 prosent av fangsten var andre arter enn hensikten, viser tall som lokale myndigheter oppgir til dyrebeskyttelsesgruppa Humane World for Animals.

Nesten to tredeler av dyrene døde. Blant dem var fire delfiner, sju utrydningstruede skilpadder, og fire var kritisk utrydningstruede sandtigerhaier.

Kun ett av ti dyr som ble fanget, var altså haiartene nettingen retter seg mot, deriblant hvithaier, tigerhaier og oksehaier.

Marinbiologen Lawrence Chlebeck fra Humane World for Animals oppfordrer nå delstaten til å fjerne hainettene for godt og bemerker at en offentlig vitenskapelig komité ikke hadde funnet noen fordeler med nettingen fra et sikkerhetsmessig perspektiv.

– Dette må være spikeren i kista for nettingen. Alternativene som har fantes i mange år, har vist seg å være mye mer effektive i å oppdage haier og holde folk trygge, sier han.