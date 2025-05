Zelenskyj: Høynivåmøte i Europa vurderes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Zelenskyj sier han håper møtet kan skje så raskt som mulig og nevner Tyrkia, Vatikanet og Sveits som mulige arrangører.

– Vi vurderer et møte med alle parter på et høyt nivå, sier han på en pressekonferanse i Kyiv mandag kveld.

Uttalelsen kommer etter at Zelenskyj snakket med USAs president Donald Trump mandag. Trump snakket også med Russlands president Vladimir Putin i over to timer på telefon mandag.

I samtalen ble det blant annet diskutert våpenhvileforhandlinger, som Trump sier starter umiddelbart.

Zelenskyj sier han ba Trump – før hans samtale med Putin – om ikke å ta noen avgjørelser uten Ukraina.

– Dette er en prinsippsak for oss og svært viktig, sa Zelenskyj på pressekonferansen.

