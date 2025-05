WHO: Folk i 70 land mister helsehjelp etter bistandskutt

– Pasienter går glipp av behandlinger, helseinstitusjoner har stengt, helsearbeidere har mistet jobbene sine, og folk rammes av økte egenandeler for helsetjenester, sa WHOs toppsjef Tedros Adhanom Ghebreyesus da han mandag talte under åpningen av WHOs generalforsamling i Genève.

WHO mangler 600 millioner dollar i årets budsjett, og de to neste årene må FN-organisasjonen kutte 21 prosent av kostnadene. Budsjettet for de to neste årene ligger på til sammen 4,2 milliarder dollar.

Det mest prekære temaet under årets generalforsamling er hvordan WHO skal kunne håndtere helsekriser uten det som har vært organisasjonens viktigste bidragsyter – USA.

– Mange ministre har fortalt meg at de plutselige og bratte kuttene i bilateral bistand fører til alvorlige problemer i landene deres, og det truer helsen til millioner av mennesker, sier Tedros.

Han ber verdens giverland vurdere å bruke mer penger på global helse i en tid der forsvarsbudsjettene øker.

– Land bruker enorme summer på å beskytte seg selv mot angrep fra andre land, men relativt lite på å beskytte seg mot en usynlig fiende som kan forårsake langt mer skade, sier han.

