Trumps skattekuttpakke videre i Kongressen

Republikanerne fikk søndag kveld sin omfattende skattekutt- og grensesikkerhetspakke gjennom budsjettkomiteen i Representantenes hus, etter at fire konservative representanter stemte blankt i stedet for nei. Dermed ble lovforslaget vedtatt med 17 mot 16 stemmer.

Pakken med forslag til vedtak er på over tusen sider og omfatter flere tusen milliarder dollar.

Speaker Mike Johnson i Representantenes hus har hatt som ambisjon å få pakken, kalt «The One Big Beautiful Bill Act», vedtatt i løpet av denne uken.

– Dette er verktøyet vi skal bruke for å innfri mandatet det amerikanske folk ga oss i valget, sa han til Fox News søndag.

Johnson sa endringene i pakken kun var «mindre justeringer», men innrømmet at forhandlingene pågikk helt til siste stund. Skeptiske republikanere reagerer særlig på at de kostbare skattekuttene og utgiftene kommer tidlig, mens tiltak for å dekke inn underskuddet er skjøvet til senere år.

Lovforslaget inneholder blant annet en permanent forlengelse av skattekuttene fra 2017 og nye midlertidige kutt Trump lovet i 2024 – inkludert skattefritak for tips og renter på billån. I tillegg inneholder forslaget kraftige økninger i utgifter til grensesikkerhet og forsvar.

Den tverrpolitiske gruppen «Committee for a Responsible Federal Budget», anslår at pakken vil øke den føderale gjelden med rundt 3300 milliarder dollar (3,3 billioner) over ti år.