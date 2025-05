Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I praksis betyr dette at organisasjonen er forbudt i Russland.

Amnesty International er en av verdens største menneskerettighetsorganisasjoner og har vært kritisk til både menneskerettighetssituasjonen i Russland og Russlands krigføring og krigsforbrytelser i Ukraina.

Amnesty posisjonerer seg «som en aktiv beskytter av menneskerettigheter i verden, men i realiteten er London-hovedkontoret til Amnesty International sentrum for forberedelser av globale russofobiske prosjekter betalt av Kyiv-regimets allierte,» hevder statsadvokaten i en uttalelse som gjengis av Interfax.

Videre påstås det at Amnesty «rettferdiggjør forbrytelsene til ukrainske nynazister.» Russiske myndigheter påstår ofte at ukrainske myndigheter er nazister eller glorifiserer nazisme, påstander som ikke er begrunnet i virkeligheten.

Amnesty International har også kritisert ukrainske myndigheter under krigen, blant annet i form av en rapport i august 2022 der det ble hevdet at Ukraina bryter forholdsregler for å beskytte sivile.

Siden 2015 har «uønskede organisasjoner» vært forbudt og all støtte til eller samarbeid med dem kriminalisert i Russland. Over 200 organisasjoner har fått merkelappen festet på seg, særlig uavhengige medier og menneskerettighetsorganisasjoner.