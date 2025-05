Røde Kors: Alarmtelefonen på Gaza nedringes av desperate innbyggere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Behovene på Gaza er overveldende, og omfanget av de desperate behovene er langt utenfor vår evne til å hjelpe. Spesielt alvorlig nå er tilgangen på helsehjelp, mangelen på beskyttelse av sivile, helsepersonell og mangelen på alle former for nødhjelp, sier Håkon Jakob Røthing, leder for Røde Kors sine internasjonale operasjoner.

De mottar daglig hundrevis av anrop fra mennesker som er desperate etter hjelp.

– Sivile skal beskyttes, og selv når militære operasjoner pågår må partene gjøre det de kan for å ta hensyn til sivile. Nå hører vi fra kollegaer på Gazastripen om hele familier som ikke kommer seg noe sted og som ringer til Røde Kors i en desperat søken på trygghet og sikkerhet, forteller Røthing.

Røde Kors' feltsykehus håndterte søndag en av de største masseskade-hendelsene siden sykehuset åpnet. 44 skadede og døde ankom sykehuset på kort tid.

Majoriteten var kvinner og barn, og mange trengte amputasjoner, skriver Røde Kors.

– Når det er mange og voldsomme krigshandlinger fører det også til at pasientene ikke alltid kan komme seg til sykehus, ambulansene når ikke alltid fram til de skadede og helsepersonell kan ikke komme seg til sykehusene hvor de jobber, sier Røthing.

Les også: Israel tvangsevakuerer Gazas nest største by

Les også: Oppgjørets time med Åge Aleksandersen (+)