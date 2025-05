Nytt israelsk angrep mot sykehus i Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge Al Jazeera ble laboratoriet ved sykehuset truffet i angrepet, og det er meldt om drepte og sårede.

Nasser-sykehuset er angrepet en rekke ganger tidligere. Sist tirsdag ble minst to mennesker drept da israelske soldater stormet kirurgisk avdeling på sykehuset.

Målet for angrepet var tilsynelatende den palestinske fotojournalisten Hassan Eslaiah, som var pasient etter å ha blitt såret i et annet israelsk luftangrep i april.

Det israelske militæret hevder at angrepet var rettet mot en «kommandosentral» på sykehuset – en påstand som ofte blir brukt av Israel etter angrep på sivile mål.

I forrige måned bombet Israel et telt med journalister utenfor sykehuset. Minst to mennesker ble drept i det angrepet. Også den gang skal Eslaiah ha vært mål for angrepet.

Okkuperte sykehuset

I mars ble minst fem mennesker drept da akuttmottaket på sykehuset ble bombet, og i februar okkuperte israelske soldater sykehuset i over en uke.

Flere titall mennesker ble drept i det angrepet, mange av dem ble skutt av skarpskyttere da de forsøkte å ta seg fram til sykehuset. Over 200 palestinere ble også tatt til fange, blant dem 70 sykehusansatte.

Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa døde minst åtte pasienter som følge av den israelske beleiringen og okkupasjonen av Nasser-sykehuset i februar.

Beskyttet

En rekke andre sykehus på Gazastripen er også angrepet og satt ut av drift, til protester fra FN og andre.

Ifølge palestinske helsemyndigheter er det drept over 1400 leger, sykepleiere og ambulansepersonell i krigen.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har dokumentert en rekke av angrepene og retter krass kritikk mot Israel.

Helsepersonell og sykehus er særlig beskyttet under folkeretten, advarer FN.

Angrep skole

Israel gjennomførte i morgentimene mandag rundt 30 luftangrep mot mål i Khan Younis-området.

Palestinske medier melder at det ble benyttet kampfly og kamphelikoptre i angrepene, som også rammet en skole for funksjonshemmede barn nær Nasser-sykehuset.

Ifølge palestinske sykehuskilder er minst 17 mennesker drept i angrepene der og andre steder på Gazastripen mandag.

