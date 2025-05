Israel slipper inn babymat til Gaza

– I dag slipper Israel til kjøretøyer med babymat i Gaza, sier generaldirektør Eden Bar Tel i det israelske utenriksdepartementet på en pressekonferanse.

– I løpet av de neste dagene kommer Israel til å slippe inn flere titalls kjøretøyer med nødhjelp, sier han.

Israel innførte full nødhjelpsblokade av Gaza 2. mars og har siden verken sluppet inn mat, medisiner eller andre forsyninger til den palestinske enklaven. Søndag erklærte Israel at de vil tillate begrenset nødhjelp til Gaza.

FN-eksperter har advart om at 470.000 mennesker er i fare for å sulte i hjel som følge av blokaden, og tusenvis av syke risikerer å dø som følge av mangel på medisiner og medisinsk utstyr.

Tidligere mandag sa statsminister Benjamin Netanyahu at de slipper til nødhjelp i Gaza fordi «Israels venner» ikke tolererer «bilder av massesult».

USAs president Donald Trump har ikke i direkte ordelag kritisert Israel for nødhjelpsblokaden, men uttrykte bekymring over den humanitære situasjonen i Gaza under et besøk i tre arabiske land i forrige uke.

At Trump ikke samtidig besøkte Israel, overrasket mange.

