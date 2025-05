Hedret med Æres-Gullpalme i Cannes

– Dette er en total overraskelse for meg. Jeg er rørt, sa Washington da han mottok prisen.

Han og Lee har samarbeidet på en rekke prosjekter, blant annet «Malcom X» i 1992, «He Got Game» i 1998, «Inside Man» i 2006 og nå igjen på Lees nyeste film, «Highest 2 Lowest», som hadde premiere på Cannes mandag.

– Dette er broren min, sa Lee da han overleverte æresprisen.

Washington er for tiden opptatt med Shakespeare-stykket «Othello», som går på Broadway, men arrangørene av filmfestivalen gjorde alt de kunne for å imøtekomme Washington slik at han kunne være til stede under premieren.

«Highest 2 Lowest» er en gjenskapelse av Akira Kurosawas film «High and Low» fra 1963.

Under den tradisjonsrike filmfestivalen deles det som regel ut en eller to ærespriser hvert år. Tidligere i år ble det kjent at også Robert De Niro mottar en såkalt Æres-Gullpalme.

