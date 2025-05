Verdens bananproduksjon trues av klimaendringer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nærmere to tredjedeler av de best egnede banandyrkingsområdene i Latin-Amerika og Karibia – som til sammen står for omtrent 80 prosent av verdens bananeksport – kan gå tapt innen 2080 på grunn av klimapåvirkninger. Det går fram av en analyse som ble lagt fram denne uka av den internasjonale utviklingsorganisasjonen Christian Aid.

Det er klimaendringer, i kombinasjon med økte problemer med skadedyr, som setter bananproduksjonen i fare.

Bananer trives i et ganske vidt temperaturområde på mellom 15 og 35 grader celsius, men de er svært følsomme for vannmangel og sykdommer.

Klimarelaterte sykdommer

Sykdommer som fusarium tropical race 4 har dukket opp som en økende trussel de siste årene, og forårsaker tap av hele gårder i Latin-Amerika. Fusarium er en stor soppslekt med mange arter som angriper mange kulturplanter. I Norge har soppen gitt den viktigste sykdommen på korn.

I rapporten fra Christian Aid forteller bønder fra de berørte regionene at bananplantene deres dør, og at det påvirker inntektene deres sterkt.

Aurelia Pop Xo, en 53 år gammel banandyrker i Guatemala, forteller om en dramatisk utvikling.

– Det som skjer, er at plantasjen min visner og dør. Det betyr rett og slett at vi ikke har noe å selge og dermed ikke lenger får noen inntekt, sier hun.

– Tidligere tenkte vi at klimaendringene ville skje en gang i fremtiden, men det skjer nå. Og det er fordi vi ikke tar vare på hjemlandet vårt og våre økosystemer. Det er veldig bekymringsfullt for våre barn, og spesielt for våre barnebarn, fastslår Pop Xo.

Banandyrkerne må støttes

I lys av funnene oppfordrer Christian Aid utviklingsland til å redusere sine karbonutslipp umiddelbart for å dempe de økende effektene av klimaendringer.

Organisasjonen ber også om internasjonal klimafinansiering for å støtte banandyrkere og landbrukssamfunn slik at de kan tilpasse seg det endrede klimaet.

– Bananer er ikke bare verdens favorittfrukt, men de er også en essensiell matkilde for millioner av mennesker, påpeker Osai Ojigho, direktør for politikk og kampanjer hos Christian Aid.

Hun legger til at livene og levebrødene til mennesker som ikke har gjort noe for å forårsake klimakrisen, allerede er påvirket og truet.

Ojigho oppfordret land til å bruke årets frist for å melde inn nye nasjonale handlingsplaner til FN som en mulighet til å akselerere overgangen til ren energi. Dessuten ble de bedt om å sikre klimafinansiering for mennesker som desperat trenger det.

Vil ha forbud og nytenkning

Holly Woodward-Davey, prosjektkoordinator hos Banana Link, som jobber på tvers av forsyningskjeden, mener at klimakrisen og dens konsekvenser krever en nytenkning rundt de industrielle matproduksjonssystemene, som i økende grad er avhengig av skadelige kjemikalier.

– Myndighetene må fortsette å ta avgjørende tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, forby de mest giftige kjemikaliene, samtidig som de investerer i overganger til rettferdige, stabile og sunne matsystemer, understreker Woodward-Davey.