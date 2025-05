Valgdagsmåling i Portugal: Regjeringskoalisjonen størst

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Statsminister Luis Montenegros sentrum-høyre allianse (AD) får et sted mellom 29 og 34 prosent av stemmene, viser valgdagsmålingen.

Sosialistpartiet (PS) får mellom 21 og 26 prosent, mens det ytre høyre-partiet Chega får mellom 20–24 prosent av stemmene.

Det har i forkant vært ventet lav valgdeltakelse.

Søndagens valg ble utskrevet bare et år ut i valgperioden, etter at statsminister Montenegro ikke fikk flertall da han stilte kabinettsspørsmål i mars. Opposisjonen anklaget ham for interessekonflikt i forbindelse med konsulentfirmaet hans familie eier.

Statsministeren har avvist at han har gjort noe galt, og velgerne ser heller ikke ut til å straffe ham. Montenegros sentrum-høyrekoalisjon ligger an til å få litt flere mandater enn de fikk ved sist valg i mars 2024, men ikke nok til å få et rent flertall i nasjonalforsamlingen.

Valgkampen har istedenfor vært dominert av saker som boligpolitikk og innvandring. Den ustabile politiske situasjonen i Portugal har også vært tema: Årets valg er det tredje siden begynnelsen av 2022.

Les også: Møter du en som foretrekker Netflix and chill – kom deg til helvete vekk! (+)

Les også: Fra lynolsniffende unggutt til Det ovale kontor (+)

Les også: Åge Aleksandersen synger ut: – Det er et oppriktig raseri som ligger bak