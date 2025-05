Valgdagsmåling i Polen: EU-vennlig kandidat med knapp ledelse – går mot runde to

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Trzaskowski fra det mer liberale regjeringspartiet Borgerplattformen (PO) har en knapp ledelse. En av kandidatene trenger minst 50 prosent av stemmene for å unngå runde to, og det er lite som tyder på at det kommer til å skje.

Trzaskowski har i valgdagsmålingen 30,8 prosent av stemmene, mens historikeren Karol Nawrocki fra det konservative partiet Lov og rettferdighet (PiS) har 29,1 prosent av stemmene.

Nawrocki representerer samme parti som nåværende president Andrzej Duda, som går av.

Den liberale Trzaskowski har imidlertid vært favoritt i valget og har ligget noen prosentpoeng foran. Han har de siste årene vært ordfører i hovedstaden Warszawa og har ligget rundt 30 prosent på meningsmålingene.

Totalt var det 13 kandidater i valget, men det er kun Nawrocki og Trzaskowski som var ventet å ha reelle vinnersjanser. Mest framtredende blant de andre har vært ytre høyre-kandidaten Slawomir Mentzen.

Polens president har blant annet stor makt over utenriks- og sikkerhetspolitikken og kan nedlegge veto mot lovforslag, og Duda har stoppet mange forslag fra statsminister Donald Tusk og hans proeuropeiske koalisjon.

Tusk har håpet på en seier til Trzaskowski for å kunne gjennomføre mer av sin egen politikk og blant annet snu mange omstridte retts- og mediereformer som Dudas parti gjennomførte da partiet satt i regjering i 2015–2023.

Polske myndigheter har meldt om gjentatte påvirkningsforsøk gjennom valgkampen, blant annet i form av overbelastningsangrep mot POs nettside sist fredag.

