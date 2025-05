Portugal i gang med valg – ventes ikke å endre det politiske bildet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Søndagens valg ble utskrevet bare et år ut i valgperioden, etter at statsminister Luis Montenegro ikke fikk flertall da han stilte kabinettsspørsmål i mars. Opposisjonen anklaget ham for interessekonflikt i forbindelse med konsulentfirmaet hans familie eier.

Statsministeren avviser at han har gjort noe galt, og velgerne ser heller ikke ut til å straffe ham. Montenegros sentrum-høyrekoalisjon (AD) ligger an til å få litt flere mandater enn de fikk ved sist valg i mars 2024, men ikke nok til å få et rent flertall i nasjonalforsamlingen.

Valgkampen har istedenfor vært dominert av saker som boligpolitikk og innvandring. Den ustabile politiske situasjonen i Portugal har også vært tema: Årets valg er det tredje siden begynnelsen av 2022.

AD ligger an til rundt 32 prosent av stemmene ifølge meningsmålingene, mens Sosialistpartiet (PS) ligger på rundt 26 prosent. Det betyr en liten framgang for AD, og en liten tilbakegang for PS. Spørsmålet ifølge statsviteren Antonio Costa Pinto er ikke hvorvidt Montenegro fortsetter som statsminister, men heller om han vil fortsette i mindretall eller forsøke å danne en koalisjon med liberalistiske IL.

Valglokalene åpnet klokka 8 lokal tid, og stenger klokka 19 lokal tid. De første valgdagsmålingene ventes klokka 20 lokal tid, 21 norsk tid. Det ventes at valgdeltakelsen er lav.

