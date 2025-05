Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Denne muligheten er nå på bordet sammen med mulighetene for våpenhvile og en avtale for å få frigitt de israelske gislene.

Imidlertid følger det flere krav med dersom Israel skal avslutte krigen: de krever at Gaza blir demilitarisert, og at Hamas går i eksil, i tillegg til at alle de gjenlevende israelske gislene blir frigitt.