Kronisk syke dør – brannskadede lider i Gaza

To ganger i uka må Mohamed Attiyas rullestol trilles gjennom ruinene i Gaza slik at han kan kobles til maskinen som holder ham i live.

54-åringens nyrer sviktet for 15 år siden, og for å overleve trenger han dialyse. Maskinen på det delvis bombede Shifa-sykehuset i Gaza by renser blodet hans for avfallsstoffer.

– Det bringer meg tilbake fra døden, forteller seksbarnsfaren.

Attiyas familie deler skjebne med hundretusenvis av andre palestinske familier i Gaza og lever som internt fordrevne.

Familiens hjem i Beit Hanoun ble lagt i ruiner tidlig i krigen. Seks ganger har israelske bomber tvunget dem ut på ny vandring, nå har de søkt tilflukt i en skolebygning vest for Gaza by.

Ødelagt

Attiya er blant de heldige. Seks av de sju dialysesentrene i Gaza er ifølge Verdens helseorganisasjon ødelagt i israelske angrep.

– Følgene av dette forsterkes ved at det nå også er helt tomt for nyremedisiner, konstaterte WHO for noen uker tilbake.

Shifa-sykehuset ligger også så nær at Mohamed Attiyas sønn Wasem kan trille faren dit to ganger i uka.

Minst 417 andre dialysepasienter har ifølge palestinske helsemyndigheter vært mindre heldige og døde fordi de ikke fikk den behandlingen de trengte.

De led en stille død og er ikke å finne på listen over de nesten 53.000 som hittil er drept i krigen.

For lite

Attiya trenger egentlig tre firetimers behandlinger i uka, men får nå bare to behandlinger på to-tre timer dersom han er heldig.

Inntil nylig greide han å gå til sykehuset, men nå må han trilles i rullestoll. Giften hoper seg opp i blodet hans, og ofte hallusinerer han.

– Okkupantene bryr seg ikke om lidelsene til dem som er syke, sier han.

Vrir seg i smerte

Sju år gamle Hamza Abu Shabab vrir seg i smerte når moren forsiktig tar av ham skjorta for å smøre salve på den lille, forbrente kroppen.

Hamza fikk tredjegrads forbrenninger på hodet, nakken og skuldrene da han, skremt av et israelsk luftangrep, veltet en varm tallerken med ris og linser over seg i familiens telt i Sør-Gaza.

Israel har ikke sluppet inn verken mat, medisiner eller andre forsyninger til Gaza siden 2. mars, og det har for lengst gått tomt for salven som kunne ha lindret Hamzas smerter og hjulpet sårene med å gro.

Nå er brannsårene infisert, tilgangen på antibiotika er svært begrenset, og sjuåringens immunforsvar er svekket som følge av matmangel, forteller moren Iman Abu Shabab.

– Dersom vi ikke hadde vært okkupert, eller dersom dette hadde skjedd i et annet land, så ville han ha fått behandling for sårene sine, sier hun der hun sitter ved siden av sønnens seng på Nasser-sykehuset i Khan Younis.

Tomme lagre

Israels blokade har resultert i nesten tomme lagre av medisiner og utstyr ved de gjenværende sykehusene i Gaza.

Over 100.000 mennesker er såret i de israelske angrepene, mange av dem er lemlestet for livet. Strømmen av sårede og syke øker, og for pasienter med brannskader er mangelen på behandling og medisiner ekstra smertefull.

Nasser-sykehuset har snart verken bedøvelse, smertestillende eller bandasjer igjen, konstaterte Leger Uten Grensers medisinske koordinator Julie Faucon alt i forrige måned.

Siden Israel brøt våpenhvilen og gjenopptok bombingen 18. mars, har det vært en femdobling av antallet pasienter med brannskader etter angrep, som kommer til Nasser-sykehuset, forteller hun.

Større skader

Nå tar sykehuset imot 20 om dagen, og skadene er også mye større og dekker opptil 40 prosent av kroppen til de som ankommer, sier Faucon.

Noen dør fordi luftveiene er ødelagt, andre fordi de får alvorlige infeksjoner som sykehuset ikke makter å behandle, forteller hun.

Lille Hamza har gjennomgått ni operasjoner, fire av dem i ansiktet. Sykehuset har gått tom for flytende smertestillende medisiner til barn, og han sliter med å svelge pillene, forteller moren.

Konstant redd

I et annet rom på Nasser-sykehuset sitter fire år gamle Layan Ibrahim Sahloul blant dukkene sine. Hun har andregradsforbrenninger i ansiktet, på foten og magen. Den gravide moren hennes og to søsken ble drept i et angrep på familiens hus, fireåringen ble gravd ut av ruinene.

Layan har vanskelig for å bevege seg, er innesluttet og konstant redd, forteller tanten Raga Sahloul. Den lille jenta lider også av underernæring, forteller hun.

Uten tilstrekkelig næring tar det mye lengre tid å bli frisk, og kroppen makter heller ikke å bekjempe infeksjoner, forteller helsepersonell.

FN har lenge advart om at Gazas helsevesen er på randen av kollaps, overveldet av strømmen av sårede og uten medisiner og utstyr til å behandle dem.

For kreft- og dialysepasienter er det et spørsmål om liv og død, for mange brannskadede venter et liv med smerter og store arr.

